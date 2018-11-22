Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saat 07.15 sıralarında Serik Kadriye kavşağında meydana geldi. D 400 karayolu Kadriye Kavşağı yakınlarında Ümit Genç idaresindeki 07 YS 507 plakalı servis otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, şarampole uçtu. Şarampole uçarak, yan yatan otobüste 32 kişinin bulunduğu bildirildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otobüsten 14 yaralı çıkardılar.

Ambulanslarla Serik ve Antalya’daki hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.