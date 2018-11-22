Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emre Büyükyol'un kullandığı 37 SN 592 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Tokat kara yolu Boztepe mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Sıla Gökgöz ve Kiraz Can (24) yaralandı. Ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi ise sürüyor.