Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 3 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti 1 Mayıs 2016'da Eskişehir'de bulunan Sıhhıye Meydanı'nda yapılan etkinlikte PKK/KCK lehine slogan attıkları gerekçesiyle A.A., C.M., D.Y., H.A., M.A., M.M, R.A., N.K., R.E. ve Ş.D.'ye 10'ar ay hapis cezası verdi.