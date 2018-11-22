Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saat 23.18 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesinde bulunan 3 katlı villanın son katında meydana geldi. Daireden dumanların çıktığını fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle kapıdan çıkamayan bir bayan ve bir erkeği balkon tarafından seyyar merdiven kurarak kurtardı. Dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin yaptığı incelemede yangının ütüden çıktığı anlaşıldı. Evde kiracı olarak oturan S.Y., kendisinin ütünün fişini çekmeyi unuttuğunu söyledi. Büyük maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.