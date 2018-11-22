Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Teksas eyaletinde bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından kurtulmak isteyen bir kadın bebeğini kurtarmak için camdan attı. Binanın yanında bekleyenler ise açtıkları minderle bebeğin hayatını kurtardı. Binada yaşayan birkaç kişi daha yangından kaçmak için çareyi camdan atlamakta buldu.