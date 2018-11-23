Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Defalarca uyarıların yapılmasına rağmen çağrı merkezi dolandırıcılığı bir çok vatandaşın kabusu olmaya devam ediyor. 0850'li numaralar, son dönemlerde bankaların, hava yolu ve otobüs firmalarının, e-ticaret sitelerinin ve farklı sektörlerde bir çok kurumsal firmanın çağrı merkezi numarası ya da iletişim numarası olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, '0850' ile başlayan numaraların bazılarından gelen çağrıları açmamanız öneriliyor. Dolandırıcılar tarafından alındığı belirtilen bu numaralar yüzünden bir çok insan mağdur duruma düşebiliyor.

Nasıl dolandırılırsınız?

Arayan kişi, satın alınan datalardan çektiği herhangi bir numarayı arayarak, kendini Türk Telekom veya benzeri bir internet servis sağlayıcısının elemanı olarak tanıtıyor.

'İnternet sözleşmenizin bittiğinden haberiniz var mı?' şeklinde başlayan süreçte, size bir başka internet aboneliği daha satarak sözleşme fesih bedelleri ile karşı karşıya bırakıyorlar.

Dolandırıcıların kullandığı bu numaralara dikkat edin!

- 08504737929

- 08504737336

- 08504737347

- 08504737142

- 08504737493

- 08504737253