Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesinde bir iş yerinin önünde bulunan N.A, R.S. ve R.G.’nin kimlik bilgilerini sorguladı. Sorgulamada, N.A.’nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan, R.S.’nin "hırsızlık" suçundan arandığı belirlendi. R.G.’nin ise ibraz ettiği nüfus cüzdanının sahte olduğu belirlendi.

R.G. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ibraz eden şahsın kimliğinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar da şahsın gerçek isminin S.C. olduğu tespit edildi ve değişik mahkemelerce "tehdit", "basit yaralama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "dolandırıcılık ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık" suçlarından toplam 11 ayrı aranma kaydının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.