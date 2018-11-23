Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle uluslararası bir vakıf tarafından organize edilen "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği "En iyi 10 öğretmen" arasında yer alan Nurten Akkuş, pek çok ülkedeki öğretmenlere rol model oldu.

Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş'un 9 yıl önce okulunda başlattığı "Baba Bana Bir Masal Anlat Projesi" 45 ilde uygulanır hale gelmiş, yine köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı "Oyuncak Kumbarası" projesi de Türkiye'de birçok ödül kazanmış ve 43 ilde yaygınlaşmıştı.

Yürüttüğü projelerle eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurulan Varkey Gems Vakfı tarafından organize edilen "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"nin 2018 yılı için seçtiği "En iyi 10 öğretmen" arasına giren Akkuş'un bazı projeleri, Dubai ve Kanada'daki okullarda da uygulanmaya başlandı.

Bugüne kadar Azerbaycan, Makedonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Çekya'dan davet alarak bu ülkelere giden Akkuş, buradaki öğretmenlere tecrübelerini aktardı.

Akkuş, ayrıca sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan farklı ülkelerden pek çok öğretmene de çalışmalarıyla ilgili bilgi veriyor.

"İnsan isteyince neler yapabileceğini dünyaya gösterdik"

Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitimin Nobeli" olarak bilinen "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen olduğunu hatırlattı.

Bunun gurur verici olduğuna işaret eden Akkuş, başka ülkelerdeki öğretmenlere de yol göstermeye çalıştığını söyledi.

Hem Türkiye'deki başka iller hem de dünyanın farklı ülkelerinden kendisine davet geldiğini anlatan Akkuş, "Yaptığımız eğitim çalışmaları ve projelerimiz diğer ülkelerde de yankı uyandırdı. Gittiğimiz davetlerde öğretmenlere, bulundukları yerlerde yapabilecekleri projeler hakkında bilgi veriyorum. Ayrıca güzel projeleri bulunan öğretmenleri, Varkey Gems Vakfının yarışmasına katılmaları için yönlendiriyorum." dedi.

Samsun'a 70 kilometre uzaklıktaki küçük bir ilçede başarıyı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"Kırsal bir bölgedeyiz ama burada da olsak, insanın isteyince neler yapabileceğini dünyaya gösterdik. Bizim yaptığımız çalışmaları dünyadaki öğretmenler merak ediyor. Bazıları sosyal medya aracılığıyla bana ulaşıyor. Bazıları da telefonla arıyor. Dünyada başka ülkelerdeki öğretmenlere bulundukları bölgelerde yapabilecekleri projeler konusunda ışık olmaya çalışıyorum."