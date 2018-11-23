Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaaltı sahiline, kent merkezine yakın bir ilçeden gelen, isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, gün boyu dedektörle dolaştı. Elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek madeni para ve metal eşyaları kumun altından çıkaran kişi, bunu eğlenmek için yaptığını dile getirdi. Bu kişi, "Burada hem güneşin hem de güzel havanın tadını çıkarıyorum. Aldığım metal detektörüyle de sahilde yürüyorum. Şu ana kadar birkaç lira ve bol miktarda amatör balıkçıların kullandığı balık kurşunu buldum" dedi.