Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da vefat eden Şerife Altptekin'in (92) cenazesini Malatya'nın Hekimhah ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'ne taşıyan Cevdet A. idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya karayolu Bağlarbaşı mevkiinde virajı alamayarak devrilmiş, Nesrin (48), Cumali (45), Derya (35) ve Zeynep Alptekin (35) olay yerinde, Gültaze Karaca (68) kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesinde, Mesut Akgün (38) ve Sevim Tokay (58) ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



Kazada yaşamını yitirenlerden Nesrin, Cumali, Derya, Zeynep Alptekin, Mesut Akgün, Sevim Tokay ve cenazesi İstanbul’dan Malatya’ya getirilen Şerife Alptekin Malatya Şehir Mezarlığında cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Gültaze Karaca’nın cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul’a götürüldü. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazında ölenlerin yakınları tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.