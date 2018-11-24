Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 03.30 sıralarında Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 7’inci katında meydana geldi. Ev sahibi Derya Turgay Keleş, yangın çıktığını fark edince küçük torununu da alıp dışarı çıktı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÇARESİZCE İZLEDİLER

Keleş, itfaiye ekiplerinin evdeki yangına müdahalesi sırasında kucağında torunuyla beraber o anları izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede yangının balkonda bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıktığı tespit edildi.