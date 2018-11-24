Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşir Açıkça, Ak Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adaylığı için ismi en yüksek sesle anılan isim oldu. Beşir Açıkça, şu anda Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yerine getiriyor. İşte AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Beşir Açıkça'nın hayatına dair detaylar haberimizde mevcut. Beşir Açıkça kimdir ne iş yapar?

1982 yılında Siirt/Şirvan'da doğdu. İlk, Ortaöğretim Ve Lise Eğitimini İstanbul Gaziosmanpaşa'da tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılından beri Gaziosmanpaşa'da Serbest Avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı'na bağlı Resmi Arabulucudur. Askerlik görevini 2005 yılında yedek subay olarak tamamladı. Meslek hayatı boyunca, bağlı bulunduğu İstanbul Barosu ile Üniversitelerin düzenlemiş olduğu bir çok sertifikalı eğitim kurslarına katıldı. Siirt Vakfı yüksek istişare kurul üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Yine çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı. İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BEŞİR AÇIKÇA KİMDİR?

Mezun Olduğu Okullar

Gazipaşa İlkokulu

Evliya Çelebi Ortaokulu

Plevne Lisesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Özel Hukuk) alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

İş ve Siyasi Deneyim

2003 yılından beri serbest avukatlık yapmakta. Aynı zamanda adalet bakanlığına bağlı resmi arabulucu. Bir dönem Ak Parti İl Gençlik Kolları Hukuk Komisyonunda görev aldı. Daha sonra Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Teşkilatı Siyasi Hukuki İşler Komisyonunda görev aldıktan sonra 2011 yılında 4. Olağan Kongre İle Birlikte İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilerek, Seçim İşleri Biriminde görev aldı.

Beşir Açıkça, Ak Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adaylığı için ismi en yüksek sesle anılan isim oldu. Beşir Açıkça, şu anda Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yerine getiriyor. İşte AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Beşir Açıkça'nın hayatına dair detaylar haberimizde mevcut. Beşir Açıkça kimdir ne iş yapar?