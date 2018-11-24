Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla, "Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kuzeyin Kadınları Platformu öncülüğünde Fındıklı ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "kadına şiddete hayır" yazılı pankartlar taşıdı, "kadın, yaşam, özgürlük", "boyun eğmedik, eğmeyeceğiz", "yaşasın kadın dayanışması" şeklinde sloganlar attı.

Tahiroğlu Köprüsü'nden başlayan ve Cumhuriyet Caddesi'nde son bulan yürüyüşte bazı erkekler, kadınlara çiçek verdi.

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.

Gökçen, burada yaptığı açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolasıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Her geçen gün kadına karşı şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığına dikkati çeken Gökçen, "Aynı şekilde çocuğa karşı şiddet de artıyor. Kadınlar olarak bugün sokaktayız. Hayatta varız. Tüm engellemelere rağmen her yerde varız. Eğitimde, iş yaşamında bütün fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete rağmen varız. 'Yaşasın kadın dayanışması' diyoruz. Birlikte başaracağız ve varlık mücadelemizi sürdüreceğiz. Var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Avukat İlayda Önal da katılımcılar adına yaptığı konuşmada, kadınlar olarak evlerde, sokaklarda, otobüslerde ve iş yerlerinde günün her dakikası varoluş mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

Önal, "Burada sesini duyuramayan kadınlara sesleniyoruz. Sesinizi duyuyoruz. Biz kadınlar, maruz kaldığımız şiddete hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadelemiz hayatın her alanında sürüyor ve sürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.