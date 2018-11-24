Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yönetmen Kazım Öz hakkında terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Yönetmen Öz, memleketi Tunceli'den Elazığ'a gitmek için Pertek feribot iskelesindeyken jandarma tarafından gözaltına alındı. Öz, ifadesi alınmak üzere Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yönetmen Kazım Öz, Tunceli'de gözaltına alındı
24.11.2018 - 15:26 | Son Güncelleme: 24.11.2018 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Yönetmen Kazım Öz, Tunceli'nin Pertek ilçesinde gözaltına alındı.
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