Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yönetmen Kazım Öz hakkında terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Yönetmen Öz, memleketi Tunceli'den Elazığ'a gitmek için Pertek feribot iskelesindeyken jandarma tarafından gözaltına alındı. Öz, ifadesi alınmak üzere Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.