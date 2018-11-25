Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlileri, aranan FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Isparta Sermet Mahallesi’ndeki bir gaybubet evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Antalya’da ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan karı-koca olan F.Ü. ve S.Ü.’yü yakaladı. Şüphelilerin saklandıkları evde arama yapan polis ayrıca kullandıkları öne sürülen sahte kimlikleri de ele geçirdi. F.Ü. ve S.Ü.’nün daha önce FETÖ’ye ait okullarda görev yaptığı ortaya çıkarken, Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan zanlıların Antalya'ya sevk edileceği öğrenildi.