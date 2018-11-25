Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, "Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi yapmayı planlıyoruz" dedi. Fahrettin Koca ayrıca sigarada tek tip paket uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Bir televizyon programında gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bakan Koca şunları söyledi:

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

Yeni dönemde şiddet uygulayan kişiler karakoldan serbest kalamayacak. Cezalar paraya dönüşemeyecek. Meclis iradesiyle yeni bir düzenleme yapılmalı.

ŞEHİR HASTANELERİ

Yatak sayısının 2023 yılında 150 bin olması hedeflendi. En üst düzeyde eksiksiz sağlık üsleri planladık. Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi yapmayı planlıyoruz. Hastaneler birden fazla üniversite ile işbirliği yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenme sözleşmesi imzalamamıştır.

SİGARA İLE MÜCADELE

Şu dönemde özellikle son yıllarda bir takım uygulamada sorunları olduğu ve bu oranın daha önce kazanılmış olan başarıyı biraz da ah gölgelediği bir dönemi görüyoruz. Mecliste destek veren sayın vekillerimize de teşekkür ediyorum İlk da Türkiye'de tek tip sigara uygulamasına geçiyoruz. Bundan böyle markasının yüzde 5'i geçmeyen oranda yer aldığı tek tip tek renk uygulaması cumhurbaşkanımızın onayında sonra devreye girmiş olacak.

Sağlık paketinin içinde olan maddelerden birisi de bu. Genel kurulda geçti.