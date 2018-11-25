Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da trafiğe kapalı turistik alanlar ve özellikle maçlarda stat çevrelerinde görevlendirilmek amacıyla Sultanahmet Meydanı'nda başlatılan atlı polis uygulaması, Taksim Meydanı'nda da hayata geçirildi. Emniyet bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, atlarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda görev yaptı. Etrafta dolaşan atlı polisler, Taksim ve civarına ayrı bir renk kattı. Meydanda, atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Bugün başlayan ve önümüzdeki günlerde belli bir program dahilinde devam edeceği belirtilen uygulama vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.