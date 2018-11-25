Diyarbakır-Bismil kara yolunun Üçtepe mevkisinde Servet Atak'ın kullandığı 34 BHU 14 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 65 NU 342 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Servet Atak, Necat Atak, Mehmet Ali Sümer ve Mehmet Resul Bebe hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da otomobil TIR'a çarptı : 4 ölü
25.11.2018 - 16:57 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi öldü.
Etiketler : Diyarbakır,kaza,
590314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590314.aspx
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