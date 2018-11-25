Olay, 5000 Evler Mahallesi Şahin Tepesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Lütfullah Karagül’e ait elektrik malzemelerinin satışının yapıldığı iş yerinde şarja takılan telefondan dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük’te şarjda bırakılan telefon yangın çıkardı
25.11.2018 - 17:38 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’te bir iş yerinde şarjda bırakılan telefondan dolayı yangın çıktı.
Etiketler : Karabük,yangın,
590317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590317.aspx
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