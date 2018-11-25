Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 5000 Evler Mahallesi Şahin Tepesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Lütfullah Karagül’e ait elektrik malzemelerinin satışının yapıldığı iş yerinde şarja takılan telefondan dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.