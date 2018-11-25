Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşu olan Y.M., O.M., D.M. ile Ş.T. ve M.T. arasında iddiaya göre sokak lambası yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ş.T. ve M.T. aldıkları bıçak darbesiyle, Y.M., O.M. ve D.M. ise darp sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.