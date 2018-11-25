Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce balık yemeye teşvik etmek amacıyla Süleymanpaşa ilçesi sahil alanında bedava balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmeğin bedava dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi. Balıkçı İskelesi’nde bulunan eski liman önünde gerçekleştirilen etkinlikte pişirilen balıklar dağıtıldı. Uzun kuyrukların yaşandığı balık sırasında vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, pişirdikleri balıkları dağıtan görevliler de zor anlar yaşadı.
Tekirdağ'da bedava balık ekmek izdihamı
25.11.2018 - 17:43 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da bedava balık ekmek dağıtımı izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı.
Etiketler : Tekirdağ,izdiham,
590319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590319.aspx
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