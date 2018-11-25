Alınan bilgiye göre, Yunus Menekli ile Şahabettin Torun ve kardeşi Mehmet Torun arasında Akçadağ ilçesi Aşağıörükçü Mahallesi'nde, henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Torun kardeşler bıçakla, Menekli ise darbedilerek yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
25.11.2018 - 18:24 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : malatya,kavga,haberler,yaralı,
590323 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590323.aspx
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