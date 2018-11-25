Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Muğla'da çok kuvvetli, İzmir, Aydın ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Öte yandan, Türkiye'nin, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. Buna karşın, perşembe gününden itibaren, Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.