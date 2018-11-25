Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede erkek arkadaşı ile birlikte oturan E.D., arkadaşı ile bilinmeyen bir konu nedeniyle tartıştı. E.D. hap içerek intihar etmek istedi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ve polis ekibi, E.D. ile görüştü. Hastaneye gitmek istemeyen E.D. ikna edilerek tedavisi için Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.