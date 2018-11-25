Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede erkek arkadaşı ile birlikte oturan E.D., arkadaşı ile bilinmeyen bir konu nedeniyle tartıştı. E.D. hap içerek intihar etmek istedi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ve polis ekibi, E.D. ile görüştü. Hastaneye gitmek istemeyen E.D. ikna edilerek tedavisi için Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erkek arkadaşı ile tartışan genç kız hap içip intihara kalkıştı
25.11.2018 - 21:12 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kafede erkek arkadaşı ile tartışan 26 yaşındaki E.D. hap içti. 112 Acil ekibi genç kızı tedavisi için hastaneye kaldırdı.
Etiketler : intihar girişimi,haberler,
590342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590342.aspx
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