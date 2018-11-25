Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımla konservatuvarda hocası olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın hastaneye kaldırıldığını söyleyerek dua istedi.

Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın evinde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak altına not düşen Onur Akay yaptığı paylaşımda, "Öğrencisi olmaktan dolayı çok mutlu olduğum Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın, 2006 yılında bacağı kırılmıştı ve mezun olacağımız yıl bizi başka bir hocaya bırakmadı. Evinde derslere devam ettik. Şu an 92 yaşında olan hocamız hastanede ve kalça kırığı ameliyatı oldu. Yaşayan en büyük bestekâr için dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.