Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi çevreyolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre M.D.'nin kullandığı lüks otomobil, yol kenarında yolcu indiren 61 AB 597 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.