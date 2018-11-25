Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynayan Hayat Cedan, oturma odasında eline geçirdiği buğday tanesini ağzına atarak yuttu. Bir süre sonra çocuğun nefes almakta güçlük geçtiğini fark eden Suriyeli aile, bebeklerin komşularının otomobiliyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan Suriyeli bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Suriyeli bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.