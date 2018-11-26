Alınan bilgiye göre, kaçırdığı kız çocuğuyla Kahramanmaraş'ta yakalanan şüpheli U.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen U.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan S.G'nin devlet korumasına alındığı öğrenildi. 3 Kasım'da U.D, S.G'yi (15) kaçırarak Güneş Mahallesi'ndeki evine götürmüş bunun üzerine kızını almak için bu eve giden baba Ercan G, çıkan tartışmada av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı olduğu belirlenen H.K. (23) ise tutuklanmıştı.
Kız kaçırmadan gözaltına alınmıştı, serbest kaldı
26.11.2018 - 00:05 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 00:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te 15 yaşındaki kızı kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
Etiketler : gaziantep,kız kaçırma,haberler,
590360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590360.aspx
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