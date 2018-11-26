Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman’da Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan 12 bin yıllık Hasankeyf’te tarihî eserlerin taşınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Kalesi Orta Kapı ve Yamaç Külliyesinin taşınması için ihale yapıldı. İhaleyi 82 milyon 958 bin 910 teklif veren Cumhur Alp+Alp İnşaat iş ortaklığı kazandı.



“BELGELER YETERSİZ”

Bütün hazırlıklar yapıldı ve günlerce süren çalışmalar neticesinde eserlerden üçü yeni yerlerine taşındı. Ancak 87,9 milyon TL ile ikinci en düşük teklifi veren Gökalp Proje firması, ihaleyi kazanan firmanın iş deneyim belgelerinin yetersiz ve geçersiz olduğu iddiasıyla Ankara 14’üncü İdare Mahkemesinde dava açtı. Gökalp Proje firması, rakiplerinin restorasyona elverişli olmadığını belirterek ihalenin kendilerine bırakılmasını talep etti. Mahkeme de itiraz üzerine, ithamların sahibi olan firmadan yaptığı iş hakkındaki belgeleri iki defa talep etti ve ikisinde de uygun olduğu yönünde cevap alınması üzerine dava reddedildi. Gökalp Proje, kararı Danıştay’da temyiz etti. Danıştay 13’üncü Dairesi ise, işlemlerin yüzde 90’ının tamamlanmasına rağmen ihalenin iptaline karar verdi.



BAKANLIKTAN SORUŞTURMA

Bunun üzerine Gökalp Proje, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne şikâyette bulundu. Bakanlık, şikâyet dilekçesinde adı geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Harmanda, kısa süre önce görevden alınan Restorasyon Daire Başkanı Bahadır Sabah ile Adana Rölöve ve Anıtlar Müdiresi Betül Kiminsu ve olay hakkında soruşturma başlattı.

Aralarında bağ var, HAKSIZLIK...

Gökalp Proje firmasının şikâyet dilekçesinde şunlar yer aldı: Cumhur Alp+Alp İnşaat iş ortaklığı ile Bahadır Sabah, Yakup Harmanda ve Betül Kiminsu yıllardır bir ekip olarak çalışmış. Aralarında birtakım duygusal bağlar oluşmuş, birbirlerinin ortak yararları doğrultusunda hatalı ve haksız işlemler yapılmaktadır. Mahkemeyi bilerek yanıltıp, ortaklığın önemli oranda kâr elde etmesini sağlamışlardır.

Üç eser taşındı, diğerleri n'olacak...

Hem dava hem de soruşturma konusu ihaleyle ilgili işlemlerin yüzde 90’dan fazlası tamamlandı. Bu süreçte ihaleyi alan firma tarafından Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Kalesi Orta Kapı taşındı. Ayrıca diğer ihaleler ile Kızlar Camii, Süleyman Han Camii, Er-Rızk Camii, Koç Camii gibi eserlerden bazılarının yeri değiştirilirken bazılarının da taşıma hazırlıkları sürüyor.