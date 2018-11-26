Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, HDP Menemen İlçe Başkanlığı seçimlerinde eski il Başkanı M.G. ile eski ilçe Başkanı M.A.'nın konuşması sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söyledikleri belirlendi. PKK elebaşısının fotoğraflarının da asıldığı seçime katılan kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden, aralarında eski il Başkanı M.G. ile eski ilçe Başkanı M.A.'nın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.