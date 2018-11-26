Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Müslüm ve eşi Selma Deveci, banyoda çocukları ve yakınları tarafından ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin banyodaki piknik tüpünden sızan gaz sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.