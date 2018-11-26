Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Müslüm ve eşi Selma Deveci, banyoda çocukları ve yakınları tarafından ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin banyodaki piknik tüpünden sızan gaz sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Hatay'da tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü
26.11.2018 - 12:02 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Etiketler : hatay,
590430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590430.aspx
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