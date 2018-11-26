Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda da can  ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini  değiştirme ücreti, ebada göre 50 lira ile 60 lira arasında değişiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği  yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin  hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz  konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
 
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra  Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır  kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından  yapılıyor.
 
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a  kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 715 lira ceza  kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından  açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla  güncellenecek.
 
Lastik oteli kullanma ücretleri
 
Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi,  "binek araçlar" için lastik ebatlarına göre 50 lira ile 60 lira arasındaki  fiyatlardan yapılıyor. Ayrıca lastik değişimi yapan yerlerde bulunan "lastik  otelleri"ni 1 Nisan 2019'a kadar kullanım ücreti 100 lira ile 110 lira arasında  değişiyor.
 
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için  uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış  şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
 
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış  lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması  önlenmeye çalışılıyor.
 
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve  çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik  sağlıyor.
 
"Lastik değişimini son güne bırakmayın"
 
 Lastik bayisi satış müdürü Recep Canatar, AA muhabirine, hava  sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle yaz lastiklerinin hamurundaki  bileşenlerden dolayı yola tutunmada sorun oluşturduğunu söyledi.
 
Can ve mal  güvenliği açısından ekimden nisana kadar araçlarda kış  lastiği kullanılması gerektiğini belirten Canatar, 7 derecenin üstündeki  havalarda da kış lastiğinin uzun fren mesafesi ile yakıt tüketiminde artışa neden  olduğunu bildirdi.
 
Canatar, kışın yaklaşmasıyla kış lastiği satışlarında ve  değişimlerinde hareketli bir dönem yaşadıklarını, bu işlemlerin son güne  bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.
 
Lastiğini kendi getiren müşterilere, sökme-takma-balans hizmeti  verdiklerini ifade eden Canatar, "Söküp takma ücretleri lastik ebadına göre 50  lira ile 60 lira arasında değişiyor. Ayrıca, çıkardığı lastiği taşımak  istemeyenler için 'lastik oteli' hizmeti de veriyoruz. Bu hizmet de genel olarak  100-110 lira fiyatla sunuluyor." dedi.
 
Canatar, tüketicilerin lastik alırken üretim yılına da dikkat etmesi  gerektiğini vurgulayarak, lastiklerin üzerinde üretim yılı ve ayının bulunduğunu  aktardı.
 
Araç lastiklerinin raf ömrünün uygun saklama koşullarında 10 yıl  olduğuna dikkati çeken Canatar, kullanımdaki araç lastiklerinin ise ömrünün 3 ile  5 yıl arasında değiştiğini kaydetti.