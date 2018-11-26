Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 Ekim’den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova’nın Termal ilçesi Samanlı Mahallesindeki 2 malikanede başlatılan arama çalışması 7 saattir sürüyor. İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından yapılan en kapsamlı aramada uzman kriminal ekipler her iki malikaneninde özel bölümleri olup olmadığını araştırıyor.

Kaşıkçı’nın arandığı villada dikkat çeken ayrıntı Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili arama yapılan 2 malikanenin kaçak olduğu ortaya çıktı. Malikanelerden birinin girişinde Kral Salman ile veliaht prensin fotoğraflarının asılı olması dikkat çekti.

KAÇAK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ



3750 metrekare alana sahip malikanenin bahçesindeki 3 adet su kuyusu da polis ekipleri tarafından didik didik aranıyor. Su kuyularındaki suların tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aramaya başladı.Öte yandan en kapsamlı aramanın yapıldığı Suudi Prensin arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi işadamına ait malikanenin 2014 yılında Muhammed Alfozan ve Muhammed Alsuhai isminde iki kişi adına tarla olarak satın alındığı imar izni olmayan bölgeye kaçak olarak inşa edildiği iddia edildi.Aramanın yapıldığı diğer malikanenin ise yine aynı tarihte Omary Turizm Gıda Tic. Aş. Tarafından satın alındığı imar izni bulunmayan ve elma bahçesi olarak görülen alana yine kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

GİRİŞTE DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Kaçak malikanenin girişindeki duvarda asılı bulunan Kral Salman ile veliaht prensin fotoğraflarının asılı bulunması dikkat çekti.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçının öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Başsavcılık: "Şüpheli Abahussaın'in Yalova'daki Suudi vatandaşıyla görüşmesinin Kaşıkçı'nın cesedinin yok edilmesiyle ilgili olduğu değerlendiriliyor"