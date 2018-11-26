Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Van’dan İstanbul’a sahte göçmen kimlik kartı kullanılarak düzensiz göçmen taşınacağı bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler Kale ilçesi Kömürhan köprüsü mevkiinde oluşturulan yol kontrol ve arama noktasında söz konusu aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde adlarına düzenlenen kimlik belgelerinin sahte olduğu tespit edilen 30 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen ile birlikte düzensiz göçmenleri taşıyan ve aracılık yapan araç sürücüsü yakalandı. Olayda kullanılan minibüs trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olay ile ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.