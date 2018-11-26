Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yaşandı. Kadir Çaylıoğlu (67) idaresindeki 33 TKP 42 plakalı kamyon ile seyir halindeyken Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne ait park halindeki minibüse çarparak durabildi. Çaylıoğlu'nun olay yerinde rahatsızlandığını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirledi. Olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan talihsiz sürücü kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.