Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli motosikletli Yunus ekipleri, Fatih Caddesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Seyir halindeki motosikletli Yunus ekibi, kavşakta diğer Yunus ekibi ile çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan polis memurları Mustafa Şener (25), Ramazan Göz (26), Burak Eldemir (25) ve Hakan Hamza (24) yaralandı.

Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.