Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Ancak zanlılar polisi görünce kaçmaya başladı. İki şahıs bir süre sonra da motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis ise şahısları kovalamaya devam etti. Şüpheliler kovalama sonrası yakalandı. O.K. ve Ü.Ö. isimli şahısların yapılan üst aramasında bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar uyuşturucunun önce kendilerine ait olmadığını daha sonra ise satmadıklarını, kendileri içtiğini iddia etti. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Adana'da bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği motosikleti durdurmak istedi. Ancak zanlılar polisi görünce kaçmaya başladı. İki şahıs bir süre sonra da motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis ise şahısları kovalamaya devam etti. Şüpheliler kovalama sonrası yakalandı. O.K. ve Ü.Ö. isimli şahısların yapılan üst aramasında bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar uyuşturucunun önce kendilerine ait olmadığını daha sonra ise satmadıklarını, kendileri içtiğini iddia etti. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler : Adana,yaşam haberleri,
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