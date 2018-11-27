Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Hüyük-Konya Karayolu’nun 20.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Koyuncu yönetimindeki 06 KYC 84 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi yakınlarında Memiş Bülbül’ün kullandığı 42 SC 042 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 42 SC 042 plakalı otomobilin yola fırlayan sürücüsü Memiş Bülbül olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa Furunkoyak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazada yaralanan Hasan Furunkoyak ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Koyuncu ise adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla bir süre ulaşıma kapanan karayolu, araçların çekiciler tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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