Alınan bilgiye göre olay, ODTÜ’nün 100. yıl semti tarafında bulunan A4 Kapısından yurtlar bölgesine giden yokuşta yaşandı. ODTÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük kaldırımda yürürken, hareket halindeki kamyonetin kasa kapağı açıldı. Kapağın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Kütük, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kütük’ün cenazesinin Konya’da toprağa verileceği öğrenildi.
ODTÜ'de korkunç ölüm!
27.11.2018 - 09:52 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bir kız öğrenci, bir anda açılan kamyonet kasasının başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : odtü,öldü,haberler,
590594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590594.aspx
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