Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, 23 Kasım’da MKP üyelerine operasyon düzenlemiş, 15 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda örgütün ideolojik tabanında eylem yapan ve güvenlik güçlerince öldürülen örgüt mensuplarının propagandasını yaptığı gerekçesiyle aranan C.K., İ.Y., M.Y., Ö.H., S.Ş., U.A., Y.Y., I.K., B.G., İ.S.A. ve S.Y. isimli 11 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 şüpheli, dün akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan zanlılardan C.K, İ.Y, M.Y, Ö.H, S.Ş. ve U.A. tutuklanarak cezaevine konuldu. Y.Y, I.K. B.G, İ.S.A. ve S.Y. isimli şahıslar ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.