Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marketler zincirinin Bursa Demirtaş’taki deposundan, bağlı marketlere ürün dağıtımı yapan TIR şoförü, marketlere eksik ürün bırakarak, kalan ürünleri Bursa merkez ve İnegöl’deki bazı marketlere sattı. Bir süreden beri devam eden durum bağlı marketlerden birinde yapılan sayım ile ortaya çıktı.

Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine TIR şoförü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoförün ifadesi doğrultusunda hırsızlık ürünlerini sattığı marketlerde incelemelerde bulunuldu. Şoförün bu yolla yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptığı belirtildi.