Yapılan yazılı açıklamada "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya (Poyraz) dönerek kuvvetini arttırması; İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege'de Perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi
İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı
27.11.2018 - 14:16 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege'de poyraz fırtınası uyarısı yaptı.
Etiketler : lodos,rüzgar,
590661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590661.aspx
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