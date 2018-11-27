Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi 8. Ara Sokakta meydana geldi. 73 yaşındaki Sabri Geyik'in ikamet ettiği 6 katlı binanın teras katındaki yağmur suyu tahliye borusu su kaçırmaya başlayınca yaşlı adam boruyu tamir etmek için terasa çıktı. Onarım yapmak için çıktığı tahta suntanın kırılması üzerine dengesini kaybeden Sabri Geyik, 15 metreden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Geyik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.