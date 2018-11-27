Olay, Bahçalievler Yenibosna Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markete meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen silahlı ve maskeli 2 şüpheli, kasiyeri etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasada bulunan yaklaşık 6 bin lirayı alan şüpheliler, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.
Bahçelievler’de markette silahlı soygun
27.11.2018 - 23:18 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bahçelievler'de, silahlı ve maskeli 2 soyguncu, girdikleri marketten yaklaşık 6 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.
Etiketler : bahçelievler,marken,soygun,
590733 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590733.aspx
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