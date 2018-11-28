Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD tarafından yapılan belirlemeye göre saat 02:16 da Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16 kilometre derinlikte meydana gelen ilk sarsınıtın ardından 3,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.