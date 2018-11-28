Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Kırklareli’nin Üsküp Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarmaya gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler K.N. isimli şahsa ait evde 1 jeneratör, 4 adet masa ve 145 adet sandalyenin çalındığını belirledi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.