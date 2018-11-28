Olay Kırklareli’nin Üsküp Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarmaya gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler K.N. isimli şahsa ait evde 1 jeneratör, 4 adet masa ve 145 adet sandalyenin çalındığını belirledi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.
Masa ve 145 adet sandalye çaldılar
28.11.2018 - 09:54 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nde bir eve giren hırsızlar, 4 masa ve 145 adet sandalye çaldı.
Etiketler : Kırklareli,hırsızlık,haberler,
590785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590785.aspx
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