Kimliği henüz belirlenemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı 06 MM 787 plakalı kamyonet, Kütahya-Eskişehir karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile biri bebek 5 İran uyruklu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
28.11.2018 - 10:29 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Etiketler : kütahya,kaza,haberler,
590790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590790.aspx
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