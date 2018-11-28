Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Kocaeli'de Gebze Tavşanlı mevkiinde yapılan 7 nolu viyadük inşaatında çökme meydana geldi. Çökme, viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada gerçekleşti.

30 METREDEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 kişi oldukları bildirilen 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi.

İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma sürüyor.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

KOCAELİ VALİSİ: BİR KİŞİYLE İRTİBAT KURULDUĞU BİLGİSİ VAR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şunları söyledi: "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kaç kişi olduğu konusunda somut tespit yok. 4 civarında olduğu belirtiliyor. Enkaz altındaki bir kişinin bilincinin açık olduğu yönünde bilgiler var. Kurtarma çalışmalarında ulaşmada herhangi bir engelimiz söz konusu değil. Kazanın nedeni teknik incelemeden sonra ortaya çıkacaktır."

BELEDİYE BAŞKANI KÖŞKER: UMUDUMUZU KORUYORUZ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Blok engelli bir zemine düştüğü için bir hayat boşluğu dediğimiz bir alan var, umudumuzu koruyoruz. Hava şartları malum, rüzgar yağış var. İş güvenliği anlamında titiz çalışan bir şirket. İşin başındaki arkadaşlar deneyimli. İnşallah işçilerimizi kurtarırız" dedi.