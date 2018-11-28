Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GC 5167 plakalı kamyonun, Ayvalı Mahallesi Estergon Caddesi'nde rampa aşağı seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında park halindeki 9 araca çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü ile araçtan atlayan muavin yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekicilerle bulunduğu yerden kaldırıldı.

