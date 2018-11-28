Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki İlmiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, GSM hatlarının vericisi olmadığı için cep telefonlarını kullanamayınca çareyi yüksek yerlere çıkmakta buldu.

Cep telefonuyla görüşebilmek için minareye çıkan vatandaşlar, zaman zaman sıra beklemek zorunda kalıyor.

CAMİ ÖNÜNDE SIRA

Köy muhtarı Recep Yılmaz, minarede yoğunluk olmasını engellemek için cami avlusunda sıra oluşturdu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde cep telefonuyla görüşebilmek için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Görüşmelerini yapabilmek için minareye çıkmak zorunda kaldıklarını aktaran Yılmaz, "Yetkililerin bu sıkıntımızı bir an evvel çözmesini istiyoruz." dedi.

Köy sakini Bilge Nur Zeybek de minareye çıkıp babasını arayacağını belirterek, "Köyde telefonlarımız çekmiyor. Telefon görüşmesi yapmak için devamlı minareye çıkıp görüşmemizi yapıyoruz, başka türlü görüşemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köyde baz istasyonu olmadığı için telefonların çekmediğini dile getiren Hikmet Doğru da sadece minareye çıkarak cep telefonuyla konuşabildiklerini kaydetti.