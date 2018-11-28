Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki İlmiye Mahallesi'nde yaşayan  vatandaşlar, GSM hatlarının vericisi olmadığı için cep telefonlarını  kullanamayınca çareyi yüksek yerlere çıkmakta buldu.

Cep telefonuyla görüşebilmek için minareye çıkan vatandaşlar, zaman  zaman sıra beklemek zorunda kalıyor.

CAMİ ÖNÜNDE SIRA 

 Köy muhtarı Recep Yılmaz, minarede yoğunluk olmasını engellemek için  cami avlusunda sıra oluşturdu.

  Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde cep telefonuyla  görüşebilmek için sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Görüşmelerini yapabilmek için minareye çıkmak zorunda kaldıklarını  aktaran Yılmaz, "Yetkililerin bu sıkıntımızı bir an evvel çözmesini istiyoruz."  dedi.

Köy sakini Bilge Nur Zeybek de minareye çıkıp babasını arayacağını  belirterek, "Köyde telefonlarımız çekmiyor. Telefon görüşmesi yapmak için devamlı  minareye çıkıp görüşmemizi yapıyoruz, başka türlü görüşemiyoruz." ifadelerini  kullandı.

Köyde baz istasyonu olmadığı için telefonların çekmediğini dile  getiren Hikmet Doğru da sadece minareye çıkarak cep telefonuyla  konuşabildiklerini kaydetti.